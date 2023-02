Polizei stoppt in Donauwörth angetrunkenen Autofahrer

Bei einer Verkehrskontrolle in Donauwörth fällt der Polizei ein angetrunkener Autofahrer auf. Der Test bringt Gewissheit.

Die Polizei hat bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Donauwörth einen Autofahrer unter Alkoholeinfluss entdeckt. Wie die Beamten berichten, hielten sie den 45-Jährigen am Montagabend in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße an. Dabei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Mann zeigte keine Ausfallerscheinungen, deshalb beließen es die Polizisten bei einer Ordnungswidrigkeit. Der Wohnsitz des Fahrers befindet sich in Frankreich. Deshalb erhoben die Beamten für den Verstoß eine Sicherheitsleistung von rund 530 Euro. (AZ)

