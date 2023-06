Polizei stoppt Mann auf E-Scooter ohne Kennzeichen in Donauwörth

Ein Tourist ist in Donauwörth mit seinem Elektroroller unterwegs. Das bringt ihm eine Anzeige von der Polizei ein.

Die Polizei hat in Donauwörth bei einem Mann auf einem Elektroroller mehrere Vergehen festgestellt. Die Beamten der Inspektion Donauwörth stellten den Fahrer am Donnerstag gegen 10.45 Uhr an der Westspange fest. Für seinen E-Scooter bestand weder ein Kennzeichen noch ein Pflichtversicherungsvertrag. Zudem hatte der Elektroroller des 67-Jährigen keine Betriebserlaubnis und war schneller als erlaubt. Die Beamten zeigten den Mann an und untersagten ihm weitere Fahrten auf öffentlichem Verkehrsgrund. (AZ)

