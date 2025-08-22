Poser-Szene eskaliert wieder: Extreme Raserin in der Reichsstraße

Die Polizei hat am Mittwochabend in Donauwörth einige extreme Raser erwischt. Eine Autofahrerin schaffte eine rekordverdächige Geschwindigkeitsübertretung: Die 21-Jährige, die aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries stammt, schoss mit sage und schreibe 95 Stundenkilometern durch die Tempo-20-Zone in der Reichsstraße.

An dem Abend waren bis Mitternacht Zivilstreifen im Stadtgebiet aktiv. Es habe sich um eine gezielte Aktion gehandelt, berichtet Stephan Roßmanith von der örtlichen Polizeiinspektion gegenüber unserer Redaktion. Grund: Im Stadtgebiet drehten in diesem Sommer wieder verstärkt Auto- und Motorradfahrer, welche die Beamten der sogenannten Poser-Szene zuordnen, ihre Runden durch Donauwörth. Beobachtungen zufolge dienten diverse Parkplätze und Tankstellen regelmäßig als Treffpunkte. Zwischendurch werde mit überhöhter Geschwindigkeit und/oder hoher Drehzahl gefahren. Bei der Polizei seien zuletzt vermehrt Beschwerden von Anliegern eingegangen.

Motorradfahrer auf der Westspange mit 99 Stundenkilometern

Eine ähnliche Situation habe in der Kreisstadt bis vor etwa zwei Jahren geherrscht. Die Polizei führte damals einige größere Kontrollen durch. Dies habe für Ruhe gesorgt. Mit der sei es aber in jüngster Zeit vorbei gewesen. Dies habe man auch am Mittwochabend wiederholt feststellen müssen. An mehreren Stellen postierten sich Beamte in zivil und setzten eine sogenannte Laserpistole ein. Auf der Westspange registrierten die Beamten zwei Männer, die es auf Sportmotorrädern auf 99 beziehungsweise 92 km/h brachten. Erlaubt sind auf dem Abschnitt maximal 60.

Die Kontrollaktion habe sich rasch in der Szene herumgesprochen. Nach Erkenntnissen der Polizei existieren in sozialen Netzwerken einige Gruppen, die Warnmeldungen verbreiten, sobald jemand die Gesetzeshüter sichtet. Mitglieder der Gruppen sendeten augenscheinlich „Späher“ aus. Die hätten entlang der Stadtrunde (Innenstadt, Bahnhofstraße, Dillinger Straße, Westspange) zwischenzeitlich sogar Parkplätze nach möglichen auf der Lauer liegenden Polizisten abgesucht, schildert der Hauptkommissar.

21-Jährige rast mit 400-PS-Auto die Reichsstraße in Donauwörth hinauf

Dennoch: An einer Messstelle in der Tempo-20-Zone in der Reichsstraße drückte besagte Autofahrerin um kurz nach 21 Uhr wenige Meter nach dem Rathaus voll auf das Gaspedal. Mit dem über 400 PS starken Pkw raste die 21-Jährige die Straße hinauf. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich nach Angaben von Roßmanith angesichts der lauen Temperaturen noch zahlreiche Passanten im Freien auf: im Außenbereich von Gastronomiebetrieben, an dem Wasserspiel an der Stadtpfarrkirche und auf den Gehwegen. Der Wagen sei schon von Weitem zu hören gewesen: „Er war infernalisch laut.“

Die Messung mit der Laserpistole ergab: Das Auto war knapp fünfmal so schnell wie erlaubt unterwegs. Die junge Frau, die einen männlichen Begleiter mit im Wagen hatte, wurde mit 95 km/h gemessen. Ein Beamter wollte sie eigentlich auf der Straße stehend mithilfe einer Kelle aufhalten, zog es aber vor, sich auf dem Gehsteig in Sicherheit zu bringen. Eine Streife verfolgte den Pkw. Es gelang, die 21-Jährige im Bereich des Berger Kreuzes anzuhalten. Die Fahrerin hatte den hochmotorisierten Audi frisch gekauft. Er war noch nicht einmal umgemeldet. Aufgrund der enormen Geschwindigkeitsüberschreitung gehen die Gesetzeshüter von einer vorsätzlichen Tat aus. Die voraussichtlichen Folgen: 1600 Euro Bußgeld plus Gebühren, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Außerdem wird geprüft, ob die Ertappte strafrechtlich belangt werden kann. Stichwort: verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Polizei in Donauwörth betont: „Uns geht es um die Verkehrssicherheit“

Doch die Pkw-Fahrerin in der Reichsstraße war nicht die einzige Temposünderin. Im Laufe des Abends erwischte die Polizei weitere Fahrer, die so schnell waren, dass sie nun mit einer Anzeige und Punkten im Fahreignungsregister rechnen müssen. Soll heißen: Sie hatten jeweils mehr als die doppelte Geschwindigkeit wie erlaubt. Zudem stellten die Beamten im Rahmen der Messungen zwei Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer fest. Die Inspektion Donauwörth kündigt an, in den kommenden Wochen mit Zivilstreifen weitere Lasermessungen unter anderem im Stadtgebiet von Donauwörth vorzunehmen. Roßmanith betont: „Wir wollen niemanden abkassieren. Uns geht es um die Verkehrssicherheit.“ Wer in der Stadt derart rase, stelle eine Gefahr dar. Passanten könnten jederzeit die Fahrbahn überqueren. Es könnten schwerste Unfälle passieren.