Polizei sucht Auto, das in der Reichsstraße angefahren wurde

Kurioser Fall von "Unfallflucht": Nicht der Verursacher, sondern der Geschädigte in einem Fall aus Donauwörth wird von der Polizei gesucht.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr fuhr eine 63-jährige Kaisheimerin beim Ausparken auf Höhe der Reichsstraße 38 mit ihrem grauen VW Polo gegen den nebenan abgestellten, silberfarbenen Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers. Die Frau gab an, den Zusammenstoß erst etwa 500 Meter entfernt realisiert zu haben. Danach kam sie zur PI Donauwörth, um den Schaden zu melden.

Der angefahrene Wagen war zu diesem Zeitpunkt bereits weggefahren worden. Was an dem Auto beschädigt ist, kann nicht geklärt werden. Der Schaden am Unfallwagen am vorderen rechten Radkasten der 63-Jährigen beträgt etwa 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen.

Der geschädigte Fahrzeugbesitzer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)