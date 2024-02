Polizei sucht Besitzer von Tresor und gefüllter Sparbüchse

Die Polizei ermittelt in einer ungewöhnlichen "Fundsache". Gegenstände liegen in der Donauwörther Parkstadt vor einem Haus.

Eine ungewöhnliche "Fundsache" beschäftigt die Polizei in Donauwörth. Ein Unbekannter ließ in der Parkstadt einen Tresor und eine Sparbüchse samt Inhalt vor einem Gebäude in der Parkstadt zurück. Die genannten sowie andere Gegenstände lagen vor einem Wohnblock im Dr.-Michael-Samer-Ring in einem Behältnis. In der Sparbüchse befand sich ein dreistelliger Bargeld-Betrag.

Eine aufmerksame Anwohnerin wurde auf die Gegenstände aufmerksam und brachte sie zur Polizei. Die kann bislang keinen Zusammenhang mit einer Straftat erkennen. Die Beamten versuchen nun, den Besitzer ausfindig zu machen. Hinweise nimmt die Inspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ)