Polizei sucht geschädigten Autobesitzer

In der Donauwörther Innenstadt beschädigte eine 63-Jährige ein Auto. Jetzt sucht die Polizei den Geschädigten.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr meldete eine 63-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Donauwörth einen Unfall, den sie verursacht hatte. Sie erzählte den Beamten, sie sei beim Ausparken in der Donauwörther Reichsstraße vermutlich gegen einen Pkw gestoßen, der neben ihr geparkt war. Die Frau bemerkte einen Schaden am eigenen Auto, der auf einen Unfall hindeutete aber erst später. Die Polizei sucht jetzt nach dem Besitzer des möglicherweise beschädigten Autos und bittet den Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)