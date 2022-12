Polizei sucht Unfall-Geschädigten

Eine 80-jährige Autofahrerin bemerkt einen kleinen Schaden an ihrem Fahrzeug. Nun sucht die Polizei möglicherweise geschädigte Personen.

Eine 80-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag einen am Tag zuvor stattgefundenen Unfall bei der Donauwörther Polizei gemeldet. Am Mittwoch gegen 22.45 Uhr war die Seniorin auf der Straße "Am Kaibach" in Fahrtrichtung "Zum Thäle" unterwegs gewesen. Hierbei bemerkte sie einen leichten Schlag an der rechten Fahrzeugseite. Später stellte die 80-Jährige dann einen beschädigten Außenspiegel an ihrem dunklen Wagen fest.

Weitere Details zu dem Zusammenprall konnten bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Eine eventuell geschädigte Person wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.