Polizei verhindert Drogenfahrt und findet Rauschgift

Eine aufmerksame Polizeistreife verhindert in Donauwörth eine Drogenfahrt. Bei einer Durchsuchung werden die Beamten fündig.

Die Polizei in Donauwörth hat am Dienstagnachmittag einen jungen Mann daran gehindert, unter Drogeneinfluss mit seinem Motorrad zu fahren. Um 14.25 Uhr bemerkte eine Streife in der Andreas-Mayr-Straße den 21-Jährigen, als er im Begriff war, auf sein Zweirad zu steigen. Er zeigte den Beamten zufolge deutliche drogentypische Anzeichen. Auf Nachfrage gab der Mann an, am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zudem führte er einen Joint mit sich.

Die Beamten stellten das Rauschgift sowie den Motorradschlüssel sicher. In der momentanen Wohngelegenheit des Mannes im Raum Donauwörth fand die Polizei auf dem Esstisch eine geringe Menge Marihuana sowie zwei sogenannte „Crusher“ mit Anhaftungen des Rauschgifts. Diese gehörten den aktuellen Ermittlungen zufolge einem 32-Jährigen. Beide Männer erhielten Strafanzeigen wegen des Verdachts auf Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

