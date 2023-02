Polizei verhindert Suff-Fahrten

Zwei Männer standen am Wochenende mit gut zwei Promille kurz vor dem Antritt einer Fahrt. Das konnten Polizeinbeamte in Donauwörth aber noch verhindern.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht stellte eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth in der Kronengasse zwei Männer neben ihren Fahrrädern fest. Einer der beiden hatte blutende Verletzungen im Gesicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen sodann einen Wert von 1,9 Promille. Dessen 32-jähriger Freund hatte gar einen Alkoholpegel von knapp 2,2 Promille. Da die Beamten keinen zweifelsfreien Nachweis einer vorherigen Radfahrt führen konnten, beließen sie es bei einer Ermahnung der beiden Männer sowie einer Untersagung der Fahrt bis zu einer Ausnüchterung. Der 33-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur Behandlung seinerGesichtsverletzungen eingeliefert. (AZ)

