Polizei vermeldet Erfolg: Parfumdiebe werden gefasst

Zwei Männer hatten im April in einer Drogerie in der Donaumeile in Donauwörth Parfum im Wert von 1800 Euro gestohlen. Jetzt wurden sie gefasst.

Nach knapp zwei Monaten Ermittlung hat die Polizei Donauwörth jetzt ein kriminelles Duo festgenommen. Am 17. April hatten zunächst Unbekannte aus einem Drogeriemarkt in der Donaumeile Parfum im Wert von 1800 Euro gestohlen. Die beiden hielten sich nur wenige Minuten in dem Geschäft auf und befüllten mitgebrachte Taschen mit den Flacons. Einer der Männer rannte im Anschluss mit der Beute aus dem Laden. Eine erste Fahndung verlief erfolglos. Eine Auswertung der Spuren in der Drogerie sowie Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera brachten laut Polizei nun den Erfolg. Ein 25-ähriger afghanischer Staatsangehöriger sowie ein 23-jähriger tunesischer Staatsangehöriger wurden nun wegen Verdachts auf schweren Bandendiebstahl festgenommen. (AZ)

