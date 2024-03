Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Einige Menschen wurden in den vergangenen Tagen von Telefonbetrügern angerufen. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten an Dritte weiterzugeben.

In den vergangenen Tagen ist es immer wieder zu betrügerischen Anrufen gekommen. Vermeintliche „Paypal-Mitarbeiter“ wollten dabei Login-Daten erfragen. Begründungen sind dabei laut der Polizei häufig Unregelmäßigkeiten bei Konten und Buchungen. In bisher allen bekannten Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und gingen nicht auf die Forderungen ein. In diesem Zusammenhang wird von polizeilicher Seite nochmals darauf hingewiesen, keine persönlichen Daten an Dritte weiterzugeben. (AZ)