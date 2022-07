Donauwörth

Polizei will Falschparker an Freibad und Baggersee bestrafen

Zahlreiche Falschparker am Freibad in Donauwörth und am Baggersee in Riedlingen sind ein Ärgernis. Die Polizei will die Verstöße "konsequent ahnden".

Der für das Wochenende erwartete Ansturm auf das Freibad in Donauwörth und das Naherholungsgebiet Riedlingen dürfte dafür sorgen, dass dort die Parkplätze knapp werden. Die örtliche Polizeiinspektion weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Parkverstöße "konsequent geahndet werden". Wer sein Auto auf Gehwegen, auf Rettungswegen oder im Bereich von Kreuzungen abstelle, müsse mit einem saftigen Strafzettel rechnen, teilt Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Dienststelle, mit. Wer beispielsweise einen Bürgersteig blockiert, sodass Fußgänger ausweichen müssen, dem drohe ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld von knapp 100 Euro. In den vergangenen Wochen habe es rund um das Freibad in der Parkstadt zahlreiche Beschwerden gegeben, berichtet Roßmanith. An der Zufahrt zum Riedlinger Baggersee hätten zuletzt ebenfalls viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bestraft werden müssen, weil sie die Rettungsweg-Schilder ignorierten. (wwi)

