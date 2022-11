Polizei zieht in Donauwörth getuntes Auto aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle in Donauwörth wurden bei einem Auto gleich mehrere Verstöße festgestellt. Daraufhin wurde die Betriebserlaubnis des Wagens entzogen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei einen Autofahrer kontrolliert, dessen Wagen mehrere Mängel aufwies. Bei der Verkehrskontrolle in der Dillinger Straße in Donauwörth stellten die Polizeibeamten gegen 1 Uhr mehrere Verstöße nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung fest. Der 25-Jährige hatte an seinem VW Golf andere Fahrwerksfedern sowie eine Rad-Reifenkombination montiert, ohne dafür Papiere mitzuführen oder Eintragungen im Fahrzeugschein vorgenommen zu haben.

Anzeige wegen Verkehrsordnungswidrigkeit

Zudem fehlte ein Ansaugschlauch des Luftfilters und der angebrachte Sportauspuff wies einen Defekt auf. Darüber hinaus wurden keine Papiere für die Scheibentönungsfolie mitgeführt. Aus diesen Gründen erlosch die Betriebserlaubnis des Autos, die Weiterfahrt gestatteten die Polizisten daher nur bis zum Wohnort des Betroffenen. Gegen den Halter wird nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit Anzeige erstattet. (AZ)