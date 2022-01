Polizei zieht unzulässig getuntes Auto aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Donauwörth gezielt aufgemotzte Autos kontrolliert. Am Wagen eines 19-Jährigen stellten die Beamten einige Mängel fest. Das hat Folgen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Mittwochabend in Donauwörth konsequent die Zielgruppe der "Poser" und "Tuner" kontrolliert. Ein 19-jähriger Donauwörther wurde hierbei in der Offizial-Schmid-Straße gegen 23.50 Uhr angehalten, da den Beamten Zweifel an der Zulässigkeit seiner Umbauten am Auto kamen. Eine Kontrolle bestätigte kurz darauf, dass die Gesetzeshüter recht hatten.

Der Sportluftfilter war unzulässig eingebaut worden, die vorgeschriebenen Dämmungen fehlten und die Eintragung des Umbaus war auch nicht vorgenommen worden. Durch den Umbau verändern sich Abgas- und Geräuschverhältnisse, was logischerweise ohne entsprechende Abnahme das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hat. Anstatt einen geringen Geldbetrag für die ordnungsgemäße Eintragung aufzuwenden, hat der Mann nun die Kosten der Begutachtung und des Bußgelds zu tragen. (AZ)