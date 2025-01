Einbruchalarm im Urlaub löst Polizeieinsatz in Donauwörth aus

Ein Einbruchalarm eines Einfamilienhauses in Donauwörth hat am Montag gegen 23 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Besitzer, der sich zu dem Zeitpunkt im nordeuropäischen Ausland aufhielt, bekam einen Einbruchsalarm über eine Handy-App, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Donauwörth und umliegende Dienststellen schickten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort.

Die Beamten durchsuchten das Grundstück und das Haus, fanden jedoch keine konkreten Einbruchspuren. Von einem Beuteschaden ist zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls nicht auszugehen. (AZ)