Polizist erkennt Betrüger in der Reichsstraße: Fall geklärt

Monatelang sucht die Polizei einen Einmietbetrüger. Der Serientäter geht den Gesetzeshütern jetzt zufällig in Donauwörth ins Netz.

Ein aufmerksamer Polizist hat in der Reichsstraße in Donauwörth einen Mann erkannt, der seit einiger Zeit wegen mehrfachen Betrugs gesucht wurde. Eine der Straftaten beging der 36-Jährige im September 2023 in der Parkstadt. Dort mietete er sich für zehn Tage unter falschem Namen in einem Hotel ein. Die Übernachtungs- und Essensrechnungen in Höhe von knapp 1300 Euro blieb der Gast schuldig. In der Folge beging der Mann in Deutschland mehrere weitere Delikte und verwendete dabei falsche Ausweispapiere.

Der Polizei lagen Bilder einer Überwachungskamera vor, auf denen der Gesuchte zu sehen ist. Ein Beamter der Donauwörther Inspektion erblickte am 18. Januar den 36-Jährigen und nahm ihn vorläufig fest. Der Betrüger war gleich geständig. Der Bulgare hatte sich schon wieder unter falschem Namen im Stadtgebiet angemeldet.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)