Polizisten nehmen Betrunkenem in Donauwörth den Autoschlüssel ab

Ein Mann sitzt völlig betrunken am Steuer eines Autos. So reagiert die Polizei.

Eine Streife der Polizei ist in der Nacht auf Freitag in Donauwörth auf einen Betrunkenen gestoßen, der in einem Auto saß. Dies war um 1.45 Uhr in der Bahnhofstraße der Fall. Am Steuer des Wagens befand sich ein 52-Jähriger. Der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss. Den Beamten schlug starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkomattest brachte einen Wert von knapp 1,8 Promille. Da die Gesetzeshüter dem Mann nicht nachweisen konnten, dass er in diesem Zustand vorher gefahren war, stellten sie lediglich den Schlüssel vorerst sicher. (AZ)