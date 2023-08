Donauwörth/Pompano

vor 24 Min.

Hubschrauber-Absturz in den USA: Maschine wurde in Donauwörth gebaut

Ein in Donauwörth gebauter Hubschrauer vom Typ EC135 ist am Montag in den USA in dieses Haus gestürzt.

Plus Eine in Donauwörth produzierte Maschine vom Typ EC135 von Airbus Helicopters fällt in Florida brennend in ein Wohnhaus. Auch in Nordschwaben herrscht Betroffenheit.

Von Wolfgang Widemann

In den USA ist am Montag ein Hubschrauber abgestürzt, der aus der Produktion von Airbus Helicopters in Donauwörth stammte. Das Unglück, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, löste auch bei dem Unternehmen in Nordschwaben Betroffenheit aus. Der Unfall passierte am Montag kurz vor 9 Uhr Ortszeit im Bundesstaat Florida im Ort Pompano Beach. Es handelte sich um einen Polizeihubschrauber, genauer gesagt eine Maschine des Sheriff-Büros des Bezirks Broward.

Berichten aus den Vereinigten Staaten zufolge befand sich die Besatzung auf einem Einsatzflug. Wenige Minuten, nachdem der Helikopter vom Typ EC 135 vom örtlichen Flugplatz gestartet war, brach an Bord ein Feuer aus. Der Pilot setzte einen Notruf ab. Videoaufnahmen zeigen, wie der brennende Hubschrauber mit einem direkt hinter der Kabine abgeknickten Heckausleger immer schneller rotierend senkrecht vom Himmel fällt.

