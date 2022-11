Donauwörth: "Poser"-BMW wird von Polizei stillgelegt

Zivilpolizisten kontrollieren in Donauwörth auffällige Fahrzeuge. Ein 22-Jähriger darf mit seinem Wagen nicht weiterfahren.

Bei Kontrollen am Mittwochabend fallen Zivilpolizistinnen und -polizisten in Donauwörth auffällige Autos auf. Diese sind laut Polizei der "Poser-Szene" zuzuordnen. An den meisten hatten die Beamten nur Kleinigkeiten zu beanstanden.

Für einen 22-jährigen Bäumenheimer endete die nächtliche Fahrt in seinem BMW jedoch abrupt. Für Sportluftfilter und Sportauspuff hatte er keine Genehmigung. Beim Luftfahrwerk des Wagens waren die Abstandshalter ausgebaut. Die Reifen streiften beim Lenkeinschlag am Kotflügel, und eine Warneinrichtung war laut Polizei nicht funktionsfähig.

Erst nach dem Umbau darf der 22-jährige Bäumenheimer weiterfahren

Die Folge: das Erlöschen der Betriebserlaubnis des Autos. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und informierten die Zulassungsstelle des Landratsamtes Donau-Ries. Erst nach erfolgten Rückbauten und amtlicher Bestätigung darf der junge Mann sein Auto wieder fahren. (AZ)