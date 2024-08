Postbank-Filiale in Donauwörth schließt

Sie war die zentrale Anlaufstelle in Donauwörth, wenn man einen Brief oder ein Paket für die Post oder DHL aufzugeben hatte: die Postbank-Filiale im Kaufhaus Woha. Außer dem Zettel an der gläsernen Schiebetür deutet nichts darauf hin, dass es damit seit Juni ein Ende hat. „Information zu unserem Service ab 4. Juni: Sie benötigen Produkte und Leistungen von Deutsche Post und DHL? Diese werden hier in der Postbank Filiale nicht mehr angeboten“ heißt es lediglich auf der Randinformation an der Tür. Dies hat zur Folge, dass viele Kunden und Kundinnen nach wie vor bei Post-Anliegen die Filiale aufsuchen, deren Mitarbeitende nun aber nur noch Bankgeschäfte abwickeln - doch auch damit soll bald Schluss sein.

Ilona Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Postbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis