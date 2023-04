Postzustellerin will in Donauwörth Platz machen und prallt gegen anderen Wagen

Beim Rückwärtsfahren fährt eine Postzustellerin einen geparkten Wagen an. Dabei wollte sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen.

Am Dienstag gegen Mittag ist es in der Schlesierstraße in Donauwörth zu einem Parkrempler gekommen. Eine Postzustellerin wollte laut Polizei einem entgegenkommenden Auto Platz machen und fuhr hierzu rückwärts. Dabei übersah sie einen hinter ihr geparkten Wagen und prallte diesem gegen den linken Außenspiegel. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 700 Euro. Die Polizei hat die Unfallverursacherin vor Ort gebührenfrei verwarnt. (AZ)