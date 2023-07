Donauwörth

Probleme im Donauwörther Freibad: Wer passt auf mein Kind auf?

Plus Das Wetter lässt kaum eine Wahl: Alle wollen ins Freibad. Doch wer hat dort die Aufsichtspflicht? Die Eltern können sich nicht zurücklehnen - im Gegenteil.

Der Sommer hat uns inzwischen mit voller Kraft erreicht, jede Woche wird der Hitzerekord des Jahres erneut gebrochen und auch am Wochenende erwarten uns wieder Temperaturen von rund 35 Grad. Was liegt da näher, als sich im frisch sanierten Freibad Donauwörths zu erfrischen und einen entspannten Tag mit der Familie zu verbringen? Im Prinzip nichts – nur dass sich manche Freibadgäste vielleicht ein wenig zu sehr entspannen.

"Viele Eltern glauben, dass sie am Eingang den Eintritt und damit auch die Aufsicht für die Kinder bezahlen", sagt Robert Blaschek, Leiter der Bäderbetriebe in Donauwörth. Das sei jedoch nicht der Fall, im Gegenteil: Im Wasserspray-Kinderparadies und auf dem dazugehörigen Spielplatz hätten die Eltern rechtlich gesehen die alleinige Aufsichtspflicht, betont Blaschek. Im Nichtschwimmerbereich kämen auch die Mitarbeiter des Freibads als Unterstützung dazu, was jedoch die Eltern nicht von ihrer Pflicht entbinde.

