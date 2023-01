Prognose für 2023: Nein zum Solarpark, Hoffnung für den Engelhof

Die Mehrzahl der Teilnehmenden vermutet, dass 2023 weder eine Veranstaltungshalle in Donauwörth, noch der Solarpark in Buchdorf vorangetrieben werde. Dagegen glauben die meisten daran, dass es im Skandal um die Hepatitis-C-Infektionen in Donauwörth zum Prozess kommen werde.

Foto: Stadt Donauwörth/Wild/dpa