Donauwörth

vor 49 Min.

Provokant und grotesk: Donauwörther spielt in TV-Serie "Wrong" mit

Plus Der Donauwörther Dennis Huszak hat in München Filmregie studiert. Jetzt hat er eine Streaming-Serie mit entwickelt, die ab 9. März auf RTL+ abrufbar ist.

Von Barbara Würmseher

Was bitte ist eine "Mockumentary"? Dennis Huszak zeigt auf diese Frage hin ein strahlendes, augenzwinkerndes Lachen, in dem vor allem eine Antwort steckt: Mockumentary ist nichts, was man allzu ernst nehmen darf. "Es ist ein Format, das so tut, als ob es eine Dokumentation ist", erklärt der 31-jährige Donauwörther. "Tatsächlich aber ist alles dramaturgisch aufbereitet." Wir reden also von einer Art Parodie eines Dokumentarfilms, die Themen und Charaktere bisweilen grotesk darstellt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

