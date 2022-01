Donauwörth

14:43 Uhr

Prügel-Vorwürfe: Weitere Widersprüche im Prozess gegen Polizisten

Plus Zwei Polizisten der Inspektion Donauwörth sind nach einem Vorfall im dortigen Bezirkskrankenhaus angeklagt. Ein "Ereignisbericht" lässt nun aufhorchen.

Von Wolfgang Widemann

Im Berufungsprozess gegen zwei Polizisten der Inspektion Donauwörth sind am weitere Widersprüche zutage gekommen. Am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht Augsburg stand die Vernehmung der ehemaligen Pflegedienstdirektorin des Bezirkskrankenhauses Donauwörth im Mittelpunkt. Sie verfasste im Juni 2020 nach einem vermeintlichen Vorfall in der Klinik einen Bericht, der an den Vorgesetzten der beiden Beamten ging - und den viel diskutierten Fall ins Rollen brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

