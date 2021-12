Donauwörth

12:00 Uhr

Prügel-Vorwurf: Krankenschwestern entlasten Polizisten

Plus Im Prozess vor dem Landgericht gegen zwei Beamte der Polizei Donauwörth sind bemerkenswerte Aussagen zu hören. Die stehen im Widerspruch zu den Vorwürfen.

Von Wolfgang Widemann

Der Prozess gegen zwei Polizisten der Inspektion in Donauwörth sorgt in den Reihen der Gesetzeshüter seit Monaten für Unruhe - nicht nur in der Großen Kreisstadt, sondern weit darüber hinaus. Entsprechend groß ist auch das Interesse im Kollegenkreis an der Berufungsverhandlung, die gerade vor dem Landgericht Augsburg läuft. Weil eine ganze Reihe von Beamten - teils in offizieller Funktion, teils privat - direkt mitverfolgen will, was dort geschieht, hat Vorsitzende Richterin Christine Riedißer das Geschehen am Mittwoch wegen der coronabedingten Abstandsregeln kurzerhand in den großen Schwurgerichtssaal verlegt. Dort dürften die Hoffnungen der beiden Angeklagten gestiegen sein, in zweiter Instanz glimpflich davonzukommen. Grund: Es gab Schilderungen, die im deutlichen Widerspruch zu den Vorwürfen stehen.

