Donauwörth

06.09.2023

Neues Realschul-Zentrum im Stauferpark kurz vor dem Start

Plus Schaffen sie es wirklich? Diese Frage hinsichtlich des neuen Schulkomplexes von St. Ursula und Heilig Kreuz in Donauwörth stellen sich viele. Die Antwort ist jetzt da.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

An diesem Datum war nie zu rütteln, es steht felsenfest in jedem Schüler- und Lehrerkalender: Dienstag, 12. September. Schulstart nach den Sommerferien. Für die Donauwörther Realschulen St. Ursula und Heilig Kreuz ist es heuer weit mehr als das. "Es ist der Beginn einer neuen Ära", betont Peter Kosak. Der Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mächtig geschwitzt - denn stets stellte sich die bange Frage: Sind die Sanierung von Heilig Kreuz, der gleichzeitige Neubau von St. Ursula gleich daneben und obendrauf noch der Umzug der vormals in der Innenstadt beheimateten Realschule in den Stauferpark zu schaffen - punktgenau zu jenem 12. September?

An diesem sommerlichen Nachmittag genau eine Woche vor Schulstart ist es ein Treffen, das noch unter einer gewissen Anspannung stattfindet. Noch stehen Umzugskartons in den Gängen und Fachräumen, einige Schutzfolien liegen noch auf dem neuen, hell gehaltenen Mobiliar. Doch ansonsten: Die Farbe ist getrocknet, hell, mal gelb, mal orange; warm die Atmosphäre, zugleich modern. Kosak und die Schulleiter Peter Müller (St. Ursula) und Wolfgang Mühldorfer (Heilig Kreuz) teilen jetzt eher das Gefühl, das vielen Bauherren bekannt sein dürfte: Das Gros ist geschafft und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Restarbeiten nicht hinzubekommen wären.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen