Donauwörth

vor 17 Min.

Punktlandung zum Schuljahresende: Musik ist ihre "first Love"

Sängerinnen und Sänger, Instrumentalistinnen und Instrumentalisten vereinten sich in der Schlussnummer "Music Was My First Love" zu einem großen Ensemble, dirigiert von Christoph Keßler.

Plus Beim Sommerkonzert des Donauwörther Gymnasiums glänzten viele Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen musikalischen Sparten. Womit sie ihr Publikum begeisterten.

1020 Schüler sind aktuell am Gymnasium in Donauwörth, und all diejenigen, die sich im P-Seminar „SchulkonzertePLUS“, in Orchesterformationen und Chören musikalisch engagieren, haben alles gegeben. Wie auch die Musiklehrer Irmgard Voderholzer, Christoph Keßler und Ulrich Liebisch. Schulleiter Oberstudiendirektor Karl Auinger brachte es höchst begeistert auf den Punkt: „Ihr wart einfach großartig!“ Er freute sich, dankte, lobte – seine Schüler, Lehrer, Elternbeirat, Freundeskreis mit Vorsitzendem Karl-Heinz Riehm, mit dessen Hilfe eine neue Verstärkeranlage mit allem Zubehör angeschafft werden konnte.

Das diesjährige Sommerkonzert, himmelblau angekündigt, voller Ferienlaune, war klasse, auch dank der Programmauswahl. Ist es doch die Summe dessen, was das Jahr über fleißig geübt wird. Das Gymnasium bietet ja umfangreiche Möglichkeiten an, sich musikalisch zu bilden, in klassischen (Streich-)Instrumenten, Percussion- und Schlaginstrumenten, im Blasorchester, in einer „Schulband“ und der etablierten Big Band. Im Chor – der Domäne von Irmgard Voderholzer.

