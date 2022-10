Donauwörth

vor 48 Min.

PV-Anlagen sind in der Donauwörther Altstadt jetzt einfacher möglich

Plus In Zeiten der Energiekrise und des Klimawandels passt der Stadtrat in Donauwörth die Altstadtsatzung den aktuellen Gegebenheiten an.

Von Wolfgang Widemann

Wer in der Donauwörther Altstadt eine Photovoltaikanlage an beziehungsweise auf seinem Haus installieren will, hatte bisher einige bürokratische Hürden zu überwinden. Das wird jetzt anders. Der Stadtrat hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden im Zentrum solche Anlagen unkomplizierter verwirklichen können.

