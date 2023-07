Radfahrer fährt auf Gehweg und prallt in Beifahrertür

Nicht nur auf dem Gehweg sondern auch noch entgegen der Fahrtrichtung ist ein Radfahrer in der Reichsstraße unterwegs. Es kommt zu einem Unfall.

Ein Radfahrer war am Samstagnachmittag gegen 15.55 Uhr in der Reichsstraße unterwegs, und zwar verbotenerweise auf dem Gehweg. Zusätzlich fuhr der Mann auch noch entgegen der Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilt. Auf Höhe der Einmündung Mangoldstraße prallte der Radler in die Beifahrertür eines wartenden Autos, dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Polizei verwarnte ihn mit einem Bußgeld von 55 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 0906/706670. (AZ)