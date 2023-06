Radfahrer prallt gegen Auto und flüchtet

Ein Radfahrer beschädigt bei einem Unfall in Donauwörth ein Auto und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nachdem er bei einem Unfall ein Auto beschädigt hat, hat sich ein Radfahrer in Donauwörth aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, hörte eine Anwohnerin in der Förgstraße am Sonntag um 19.40 Uhr einen lauten Knall. Als die Frau aus dem Fenster blickte, sah sie, dass ein Radler gegen einen am Fahrbahnrand geparkten, blauen Hyundai Ioniq geprallt war. An dem Pkw wurde die gesamte Fahrerseite zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Nach dem Unfall entfernte sich der Radler, ohne anzuhalten. Eine polizeiliche Fahndung blieb zunächst ergebnislos. Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben: etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein dunkles T-Shirt sowie ein schwarzes Basecap. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

