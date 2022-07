Radfahrer prallt in Donauwörth mit Transporter zusammen

Ein Transportfahrer übersieht beim Einbiegen in die Sallingerstraße in Donauwörth einen Radfahrer. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß.

In Donauwörth ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer mit einem Transporter zusammenprallte. Laut Auskunft der Polizei befuhr der 55-jährige Donauwörther mit seinem E-Bike die Sallingerstraße. Auf Höhe der Ausfahrt Wörnitzcenter wollte ein 44-jähriger Transportfahrer zur gleichen Zeit in die Sallingerstraße einbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden Radler.

Im Kreuzungsbereich der Sallingerstraße in Donauwörth kam es zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Transporter

Der Mann wurde seitlich mit der Fahrzeugfront des Transporters erfasst und stürzte zu Boden. Nach Angabe der Beamten erlitt er hierbei eine Hüftprellung und eine Knieverletzung. An seinem E-Bike wurden der Akku sowie der Lack beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro. Gegen den Transportfahrer leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein. Unfallzeugen werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0907/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Kontakt zu treten. (AZ)