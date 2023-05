Radfahrerin prallt gegen geparktes Auto

Eine 17-Jährige fährt in Donauwörth mit ihrem E-Bike gegen ein geparktes Auto. Sie bleibt unverletzt, aber der Wagen nicht unbeschädigt.

Am Mittwochnachmittag ist eine 17-Jährige laut Polizei neben einem Discountmarkt in der Sallingerstraße gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto geprallt. Die Jugendliche teilte den Beamten mit, dass sie unverletzt geblieben sei. Sie wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (AZ)