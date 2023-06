Radfahrerin wird von Hunden in Donauwörth angegriffen

Eine Radfahrerin ist am Freitagabend von Hunden in der Neudegger Allee angefallen worden. Nun wird nach den Besitzern gesucht.

Eine Fahrradfahrerin ist gestern Abend in Donauwörth von zwei herrenlosen Hunden angegriffen worden. Gegen 19.20 Uhr fuhr die 70-Jährige aus Donauwörth mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Neudegger Allee in Richtung Gut Neudegg. Als sie sich auf Höhe der Krankhauszufahrt befand, wurde die Rentnerin von zwei herrenlosen Hunden angegriffen. Die Dame versuchte vor den Hunden zu flüchten, stürzte aber dabei von ihrem Fahrrad und erlitt dadurch Schürfwunden am Bein.

Herkunft der Hunde soll geklärt werden

Durch lautes Schreien konnte sie die beiden Hunde schließlich vertreiben. Danach fuhr die Frau nach Hause. Bei den Hunden soll es sich nach Beschreibung der Frau um „zwei Möpse“ oder eine ähnliche Hunderasse handeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zum Hundehalter oder der Herkunft der beiden Hunde machen kann, wird gebeten sich unter Telefon 0906/706670 bei der Donauwörther Polizei zu melden. (AZ)