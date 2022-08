Radler in Donauwörth mit Bierflasche und fast zwei Promille unterwegs

Die Polizei stoppt in Donauwörth einen Radfahrer, der während der Fahrt Bier trinkt. Der Mann hat jetzt Ärger am Hals.

Offenbar recht durstig war ein Radfahrer, den eine Streife der Polizei am Sonntag um 19.50 Uhr auf der Augsburger Straße in Donauwörth sichtete. Der 47-Jährige lenkte mit einer Hand, in der anderen hielt er eine Bierflasche. Aus dieser trank er während der Fahrt. Die Beamten hielten deshalb den Mann an und bemerkten, dass dieser eine "Fahne" hatte. Ein Alkomattest brachte einen Wert von fast zwei Promille. Dem Betrunkenen wurde Blut abgezapft. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)