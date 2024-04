Radlerin verletzt sich bei Unfall in der Industriestraße

Eine Frau gerät mit ihrem Fahrrad in Donauwörth in eine Fahrbahnbegrenzung und stürzt. Das hat Folgen.

Eine Konstruktion, die eigentlich der Sicherheit von Fußgängern dient, ist am Dienstag in Donauwörth einer Radlerin zum Verhängnis geworden. Die Frau verletzte sich bei einem Unfall in der Industriestraße.

Die 66-Jährige war am Nachmittag mit ihrem Fahrrad in Richtung der Bahnunterführung (Airbus-Unterführung) unterwegs. Kurz davor kam die Radlerin mit dem Hinterrad auf eine aufgeschraubte Fahrbahnbegrenzung, welche die dortige Fußgängerfläche abtrennt, und stürzte nach rechts zu Boden. Das Opfer zog sich eine Schulterverletzung zu und wurde zur medizinischen Behandlung in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. (AZ)