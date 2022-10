Radtourist landet nach Sturz im Donauwörther Krankenhaus

Ein Niederländer stürzt mit dem Rad und verletzt sich schwer. Der stark angetrunkene Mann muss im Krankenhaus versorgt werden.

Die Radtour eines 62-jährigen Touristen aus den Niederlanden verlief am Samstagabend für den Mann sicher anders, als geplant - der Tag endete in der Notaufnahme der Donau-Ries-Klink in Donauwörth.

Der Radfahrer hatte wohl einiges getrunken und fuhr gegen 22 Uhr ziemlich unsicher die Augsburger Straße in Donauwörth entlang. Das bemerkten Zeugen, die wiederum die Polizei Donauwörth verständigten. Bis die Beamten vor Ort waren, war der Niederländer aber schon auf Höhe der Tankstelle gestürzt. Er verletzte sich schwer.

Betrunkener Radfahrer muss mit dem Rettungsdienst ins Donauwörther Krankenhaus gefahren werden

Die Beamten bemerkten die starke Fahne des Mannes sofort, doch ihm war es nicht mehr möglich, einen Atemalkoholtest zu absolvieren. Der verständigte Rettungsdienst lieferte den Betrunkenen in die Donau-Ries-Klinik ein. Im Krankenhaus Donauwörth wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Da der 62-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine von der Staatsanwaltschaft Augsburg erhobene Sicherheitsleistung in bar bezahlen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch