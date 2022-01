Radverkehr in Donauwörth: Auszeichnung schon nach den "ersten Schritten"

Plus Donauwörth wurde am Donnerstag als "fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet. Das hatte für Irritationen gesorgt. Warum es die Würdigung trotzdem gab.

Es ging weder mit dem Auto noch mit dem Fahrrad nach München, um sich die Auszeichnung der Ministerin als "fahrradfreundliche Kommune" persönlich abzuholen. Donauwörths Oberbürgermeister saß, wie auch die Vertreter zahlreicher anderer bayerischer Kommunen, vor der Internetkamera um der Veranstaltung der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen" (AGFK) beizuwohnen. Die Würdigung hatte im Vorfeld mitunter für Irritationen gesorgt, zumal es nach wie vor zahlreiche Lücken und Gefahrenstellen im Donauwörther Radfahrnetz gibt - die bereits 2019 bei einer Begutachtung angemahnt worden waren.