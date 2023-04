Donauwörth

21.04.2023

Warum die Stadt Donauwörth beim Radverkehr weiter auf die Bremse tritt

Ein Zeichen mit Symbolcharakter? Das wohl nicht – doch die Umsetzbarkeit zahlreicher Vorhaben für den Rad- und Fußverkehr erscheint in Donauwörth zumindest kompliziert und schwierig, wie auch in der jüngsten Sitzung des Werk- und Umweltausschusses offenbar wurde.

Plus In Sachen Fahrradfreundlichkeit gibt es in Donauwörth noch immer Lücken. Deshalb haben die Grünen im Stadtrat nun eine ganze Reihe an Vorschlägen gemacht.

Donauwörth ist eine radfreundliche Stadt. Eigentlich beziehungsweise offiziell. Eine Plakette existiert. Bisweilen tun sich allerdings Lücken auf, was zuletzt auch die Experten des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Rahmen einer Begutachtung monierten. Auch deswegen lag der Stadt ein ganzes Bündel an Anträgen vor, welche Veränderungen der Lage bewirken sollten.

Die Anträge, sämtlich von der Grünen-Stadtratsfraktion eingereicht, sind allerdings mehrheitlich im Werk- und Umweltausschuss am Donnerstagabend abgelehnt worden. Im Vorfeld waren die meisten jener Vorschläge jedoch von der hiesigen Polizei als positiv befunden worden.

