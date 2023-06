Raiffeisen-Volksbank hat wirtschaftliche Achterbahnfahrt hinter sich

Für das Donauwörther Finanzinstitut war 2022 ein Jahr mit historischen Herausforderungen, vielen Kreditvergaben und einer leicht rückläufigen Bilanz.

Historisch hohe Inflation, Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und Unsicherheiten in der Energieversorgung, der sprunghafte Anstieg der Zinsen: Das Geschäftsjahr 2022 glich für Kreditgenossenschaften einer wirtschaftlichen Achterbahnfahrt. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Vorstand und der Aufsichtsrat mit der Geschäftsentwicklung zufrieden: „In diesem anspruchsvollen Umfeld hat die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG solide gewirtschaftet und ist ihrer Rolle als Finanzierungspartner in der Region zu jeder Zeit nachgekommen“, sagte Vorstandssprecher Michael Kruck vor rund 150 Gästen in der Alten Brauerei in Mertingen. Die Bank profitiert davon, dass Sparerinnen und Sparer sich Sicherheit wünschen.

Trotz der hohen Inflation legten die Kundinnen und Kunden der Genossenschaftsbank insgesamt mehr Geld beiseite als im Vorjahr. Die bilanziellen Kundeneinlagen stiegen um 1,5 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, das gesamte betreute Kundenanlagevolumen betrug zum 31. Dezember 2022 rund 2,9 Milliarden Euro. Die noch niedrigen Zinsen im vergangenen Jahr haben Bankkunden für Investitionen genutzt. Das spiegeln die Zahlen im Kreditgeschäft wider. Die Kundenkredite konnten im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent zulegen und erreichten insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Das sind 93 Millionen Euro mehr als im Jahr 2021.

Bank-Kunden in und um Donauwörth sind nicht mehr so investitionsbereit

Die Investitionsbereitschaft der Kunden hat im laufenden Geschäftsjahr jedoch merklich nachgelassen, berichtete Michael Kruck. Grund dafür sei „der deutliche Zinsanstieg der Europäischen Zentralbank“. Dennoch: Trotz schwankender Börsen investierten Bankkunden im vergangenen Jahr fleißig in Wertpapiere und Fondsanteile. Auch das Bausparen erlebte mit 30 Prozent Steigerung ein großes Comeback. Im Versicherungsbereich konnte ebenfalls ein deutliches Plus verzeichnet werden. Mit zehn Prozent Wachstum war das Segment Sachversicherungen besonders erfolgreich. „Alles in einem können wir uns über ein gutes Vertriebsjahr 2022 freuen“, sagte Michael Kruck.

Zahlen und Fakten zur Raiffeisen-Volksbank Donauwörth 1 / 9 Zurück Vorwärts Mitarbeiter : 320 (davon 9 Auszubildende)

Filialnetz : 15 mit Personen besetzte Geschäftsstellen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen, 6 Selbstbedienungs-Geschäftsstellen

Mitglieder : 26.446

Bilanzsumme : 1,9 Milliarden Euro

Bilanzgewinn : 1,1 Millionen Euro

Kundenanlagevolumen (inkl. Verbundpartner): rund 2,9 Milliarden Euro

Kreditvolumen : 1,4 Milliarden Euro

Bilanzielles Eigenkapital : 153 Millionen Euro

Spenden: 150.000 Euro (Stand: 31. Dezember 2022)

Eine Bestätigung für hohe Beratungsqualität sei der erneute Sieg im deutschlandweiten Bankentest. „Der Titel ,Beste Bank vor Ort', den unsere Bank zum sechsten Mal in Folge erhalten hat, ist der anschauliche Beweis dafür, dass wir auch im außergewöhnlichen Jahr für viele Menschen viel richtig gemacht haben“, sagte Michael Kruck.

Kaum Veränderung im Aufsichtsrat der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth

Turnusgemäß schieden die Aufsichtsratsmitglieder Martina Mack und Peter Marx aus dem Gremium aus. Beide wurden einstimmig von den Vertretern wieder in den Aufsichtsrat gewählt und nahmen die Wahl dankend an. Deutlich zu spüren war im Aufsichtsrat noch die Trauer um Andreas Kopton, der vor wenigen Wochen für alle überraschend verstorben ist. Mit einer Schweigeminute gedachten Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Kopp und alle anwesenden Gäste ehrenvoll des Verstorbenen. Andreas Kopton wurde am 21. Mai 2007 in den Aufsichtsrat der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG gewählt und brachte sich fast 16 Jahre engagiert in diesem Gremium ein.

Nach seinem Ausscheiden zählt das Gremium der Genossenschaftsbank acht Mitglieder. Mit Blick auf die künftige Entwicklung sieht der Vorstand die Bank auf einem guten Weg: „Ob Krise oder nicht, wir sind und bleiben ein starker Finanzpartner in der Region“, sagte Michael Kruck. Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG sei überdurchschnittlich kapitalisiert und könne Kunden auch weiterhin zuverlässig mit Krediten versorgen und regulatorischen Vorschriften gerecht werden. Die regionale Verbundenheit spiele dabei seit jeher eine zentrale Rolle. Dies mache sich in der Spendentätigkeit bemerkbar: Im vergangenen Jahr unterstützte die Genossenschaftsbank mit über 150.000 Euro Vereine und gemeinnützige Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet. (AZ)