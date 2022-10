Ärzte rund um Donauwörth warnen vor Sparplänen: "Das System kippt"

Plus Ärzte rund um Donauwörth schlagen Alarm. Die Sparpläne der Bundesregierung stellt sie vor die Existenzfrage. Doch es geht auch um Wertschätzung ihrer Leistung.

Christian Babin ist der Frust deutlich anzuhören. Frust über Gesundheitsminister Karl Lauterbach, über die Sparmaßnahmen, die ab 1. Januar greifen sollen und darüber, wie groß die Probleme in der Gesundheitsversorgung mittlerweile geworden sind. Über 30 Jahre ist der Urologe aus Donauwörth Delegierter der bayerischen Ärztekammer, kennt die Diskussionen seit Jahrzehnten. "Jetzt aber fühle ich mich einfach nur verhöhnt", sagt der Facharzt, der mit 70 Jahren nach wie vor praktiziert. Denn wie viele seiner Facharztkollegen und niedergelassene Hausärzte kann er angesichts des neuen Vorhabens mit dem Titel "GKV-Finanzstabilisierungsgesetz" nur den Kopf schütteln. Es gehe um nichts weniger, als um die Zukunft der Gesundheitsversorgung.