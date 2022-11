Allerheiligen: Wie das Lechgebiet früher und heute seiner Toten gedenkt

Der Allerheiligentag war früher ein Feiertag, an dem deutlich umfangreicher als heute der Toten gedacht wurde. Früher gab es in Rain sogar einen Gulden für die armen Leute.

"Süßes, sonst gibt's Saures", hört man am Vorabend des Allerheiligentages heute aus Kindermund an der Haustür. Vor wenigen Jahrzehnten gab es für die Kinder ohne Nachfrage etwas Süßes – den "Allerheiligenstriezel", den der Tauf- oder Firmpate dem Kind schenkte. Der Striezel, den man im süddeutschen Raum und in Teilen Österreichs schenkt, wird aus Hefeteig als geflochtener, mit Hagelzucker bestreuter Zopf hergestellt. Im katholischen Altbayern – so auch in der Rainer Gegend – ist dieser Zopf eher als "Seelenspitz" oder "Seelenzopf" bekannt. Hier war er den Patenkindern zum Allerseelentag, dem 2. November, zugedacht. Dieses Gedenken "an die armen Seelen im Fegefeuer" begeht nur die katholische Kirche.

Wie hielt man es abgesehen vom Seelenzopf mit Allerheiligen früher? Gedächtnisfeier und Umfeld waren umfangreicher, waren auch Zwiesprache mit den Toten. Man gedachte ihrer und die Toten mahnten die Lebenden – so auch barocke Grabinschriften in Rain – an die Endlichkeit des irdischen Lebens: "Der Tod tut keinen schonen." Gute Werke zur Lebenszeit waren oft auf das Seelenheil ausgerichtet, wenngleich nicht zeitlich auf Allerheiligen fixiert. Für Rain ist verbrieft, dass nach einer Stiftung des Bürgermeisters Georg Schmidt (im Amt 1570 bis 1579) den armen Leuten auf Ostern, Pfingsten und Weihnachten jeweils ein halber Gulden und an Allerheiligen sogar ein Gulden ausgeteilt wird.

Im Verkündbuch von Bayerdilling kann man heute nachlesen, welcher Zeitaufwand einst für die Toten üblich war

Das älteste erhaltene Verkündbuch des Pfarrers von Bayerdilling aus dem Jahr 1853 lässt den Zeitaufwand erahnen, der zur Ehre der Verstorbenen und für die eigene Seele erbracht wurde. An den acht Tagen vor dem "Seelensonntag" – das war damals der 6. November – war es "herkömmliche und lobenswerte Sitte, die Sakramente zu empfangen", schreibt der Pfarrer. Jeden Vormittag und Abend war Beichtgelegenheit und täglich um 17 Uhr Rosenkranz für die Verstorbenen.

Der 31. Oktober war Fasttag mit Vesper (Andacht) um 15 Uhr, am Allerheiligentag feierte man um 8.30 Uhr Hochamt, um 13.30 Uhr wieder Vesper mit Predigt, danach war Grabbesuch. Am 2. November war "Seelamt, Beimesse und Gräberbesuch". Eine weitere Einschränkung kam für die ledigen Burschen hinzu: Beim Kammerfensterln durfte man sich in der Kar-, Fronleichnams- und Allerheiligenwoche nicht erwischen lassen, sonst wurde man zum Dorfgerede und als schlechter Christ abgestempelt, öffnete die Angebetete das Fenster, galt das auch für sie.

Der Verstorbenen der vergangenen zwölf Monate wird in der Andacht gedacht

Die Zeiten überdauert hat ein guter Brauch bei der Allerheiligen-Andacht: Es werden die Verstorbenen der Pfarrgemeinde aus den vergangenen zwölf Monaten öffentlich verlesen; meist wird an die Toten schon das Jahr über mit den Sterbebildern in der Kirche erinnert.

Oberpeiching geht da wesentlich weiter. Bis 1962 wurden die Toten der letzten Jahre allmonatlich verlesen. Am Aussegnungsgebäude sind die Sterbebilder aller Verstorbenen des Dorfes seit dem Jahr 1900 ausgestellt. Der Friedhof am Unterpeichinger Weg wurde am 18. September 1853 eingeweiht. "Wodurch das Begraben in den alten Kirchhof sein Ende erreicht hat, heißt es im Sterbebuch. Diese Notiz spiegelt die Kehrseite einstiger Erinnerungskultur wider. Die Friedhöfe, so auch in Oberpeiching bis 1853, waren um die Kirche angelegt und äußerst beengt. Die ersten Vermessungspläne (um 1815) lassen dies beispielsweise für Peiching, Bayerdilling oder Gempfing erahnen.

Seit 1471 steht die Allerheiligenkapelle am Rainer Kirchplatz; ihr Karner (Beinhaus) in der Unterkirche wurde wissenschaftlich aufgearbeitet. Foto: Adalbert Riehl

In Rain wurde schon 1471 wegen der kurzen Ruhefristen eine Allerheiligenkapelle – mit Allerseelenaltar und Beinhaus im Untergeschoss – errichtet. Die Gräber reichten bis zu den Häusern unmittelbar am Kirchplatz heran. 1803 wurde der Friedhof um die Kirche auf kurfürstliche Anordnung geschlossen, denn die Stadt hatte seit 1600 den zweiten Friedhof an der Münchner Straße (und für Pest- und Kriegszeiten einen Friedhof am Abzweig der Kraftwerkstraße aus der Donauwörther Straße). Doch auch diese Begräbnisstätte war beengt, sodass man mit der Umpfarrung von Mittelstetten (bis September 1838 Pfarrei Gempfing) nach Süden erweiterte. Noch heute sind die meisten Mittelstetter Familiengrabstätten in diesem Bereich. Geweiht wurde die Vergrößerung am Allerheiligentag des Jahres 1838 durch Stadtpfarrer Dr. Franz Vogel.

Seit 2016 gibt es in Donauwörth einen Waldfriedhof - diese Bestattungskultur hat immer mehr Zulauf. Foto: Barbara Würmseher

Und heute? Die Urnen- und Naturwald-Bestattungen haben auch auf dem Land deutlich zugenommen, die Enge in den Friedhöfen ist Vergangenheit geworden. Statt Allerheiligen-Oktav beschränkt sich das Gedenken auf den 1. November. Dafür verbreitet sich bei uns ein Volksbrauch aus dem katholischen Irland seit einem Vierteljahrhundert. "All Hallows' Eve" – die Volksbräuche am Abend vor Allerheiligen nahmen irische Auswanderer mit in die USA – und schwappen seit den 1990er-Jahren zurück nach Europa.