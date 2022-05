Donauwörth/Rain

Freinacht-Scherz löst einen Unfall bei Münster aus

In der Freinacht hatte die Polizei in der Region relativ wenig zu tun. In Münster kam es zu einem Unfall.

Plus Nach zwei Jahren Pause durfte rund um die Maibäume gefeiert werden. Es gab wenig Vorkommnisse, aber einen Unfall bei Münster. Das ist die Bilanz der Polizei.

Von Wolfgang Widemann

Zwei Jahre lang verhinderte die Corona-Pandemie, dass sich die Menschen in der Region in der sogenannten Freinacht an den Maibäumen zum Feiern treffen konnten. Bekanntlich wird in dieser Nacht auch mancherlei Schabernack getrieben, manchmal artet er in Straftaten aus. Im vergangenen Wochenende nun durfte wieder uneingeschränkt gefeiert werden. Tausende trafen sich zu den Festen, junge Menschen waren die ganze Nacht hindurch unterwegs. Könnte dieser Zustand wieder zu mehr Randale führen? Diese bange Frage stellte sich die Polizei im Vorfeld - und wurde positiv überrascht.

