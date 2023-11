Donauwörth/Rain

18:00 Uhr

Gedenkfeiern zum Volkstrauertag: Der Krieg ist so nahe

Plus Beim Volkstrauertag wird in der Region der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht. In diesem Jahr ist dieses Thema aktueller denn je.

Der Volkstrauertag ist eine Mahnung für den Frieden, und eine Erinnerung an die Millionen Opfer von Kriegen und Gewalt – Themen mit grausamer Aktualität. Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass an diesem Gedenktag, aktuell zwei Kriege in der Welt herrschen, die direkten Einfluss auf unser Leben in Deutschland haben. Am Sonntag fanden in zahlreichen Städten und Dörfern Gedenkfeiern für die Opfer der Weltkriege sowie der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine und im Nahen Osten statt.

In Donauwörth erinnerte man sich der Folgen von Terror, Gewalt, Hass und Vertreibung und legte im städtischen Friedhof am von Fahnenabordnungen umrahmten Ehrenmahl Kränze nieder. Die Stadtkapelle Donauwörth und der Männerchor von Heilig-Kreuz gestalteten die Feier musikalisch. Oberbürgermeister Jürgen Sorré nahm in seiner Ansprache ebenfalls Bezug auf die aktuellen Geschehnisse weltweit: „Lange Zeit verbanden wir den Volkstrauertag fast ausschließlich mit den schrecklichen Ereignissen während der beiden Weltkriege. Plötzlich hat Krieg eine Aktualität und eine nicht für möglich gehaltene Nähe erreicht."

