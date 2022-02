Polizei blitzt auf B2 bei Donauwörth und B16 bei Rain

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B2 bei Donauwörth und der B16 hat die Verkehrspolizei am Wochenende fast 200 Temposünder erwischt. Das sind die Konsequenzen.

Die Verkehrspolizei hat über das Wochenende nahe Donauwörth und Rain an drei Stellen der B2 beziehungsweise der B16 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten erwischten insgesamt fast 200 Temposünder. Viele von ihnen müssen mit Anzeigen rechnen und mancher darf sich bald eine Weile nicht mehr ans Steuer setzen.

Am Freitag überwachte die Polizei von 11 bis 17 Uhr den Verkehr auf der B2 bei Donauwörth vor der Donaubrücke in Fahrtrichtung Nürnberg. Es wurden 88 Fahrzeuge geblitzt. 48 Betroffene müssen mit Verwarnungen und 40 mit Anzeigen rechnen. Der negative "Tageshöchstwert" lag bei 138 Stundenkilometern (bei erlaubten 100), was für den Sünder ein Bußgeld von 200 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat bedeutet.

Der "Spitzenreiter" auf der B16 bei Rain bringt es auf 166 km/h

Bei der Geschwindigkeitsmessung am Samstag von 10 bis 15 Uhr auf der B16 bei Rain mussten die Gesetzeshüter lediglich 26 Fahrzeuge beanstanden. Kurz nach 12 Uhr wurde ein Opel mit Neuburger-Kennzeichen in Richtung Donauwörth mit 166 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 "Sachen" gemessen. Da die Polizei bei dieser Geschwindigkeit von einem Vorsatz ausgeht, hat der verantwortliche Fahrer mit einem Bußgeld von 1200 Euro und mit einem zweimonatigen Fahrverbot zu rechnen.

80 Temposünder auf der B2 bei Donauwörth vor der Hangbrücke

Am Sonntag war die Polizei von 11 bis 17 Uhr auf der B2 in Richtung Augsburg vor der Hangbrücke mit einem Radargerät aktiv. Dort registrierten die Beamten 80 Verstöße: 48 im Verwarnungs- und 32 im Anzeigenbereich. Der "Spitzenreiter" lag bei 149 Stundenkilometern, was mit einem Bußgeld von 320 Euro und einem Fahrverbot von zwei Monaten geahndet wird. (AZ)