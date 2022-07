Sportler und Schulen in der Region bereiten sich auf die Hitzewelle vor

Gibt es Hitzefrei für Grundschüler? Kann der Stadtlauf in Harburg stattfinden? Die angekündigte Hitzewelle ist für viele schon jetzt Grund zu Handeln.

Rains Grundschulrektor Erich Hofgärtner hat den Wetterbericht im Blick. Die nahende Hitzewelle beschäftigt ihn, denn in seinem Schulhaus ist es in den Sommermonaten an sich schon "brutal heiß", wie er sagt. Jetzt sind Temperaturen von 35 bis 40 Grad vorausgesagt. Anlass zum Handeln - nicht nur für ihn. Die große Frage lautet: Wie können wir uns schützen - direkt und auch in Zukunft?

An einem regulären Arbeitsplatz darf es nicht über 26 Grad heiß werden, sonst ist der Chef dazu verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dass es in der Realität anders abläuft, erfahren viele am eigenen Lieb. Doch es könnte in naher Zukunft nicht nur um ein paar besonders heiße Tage gehen, sondern extreme Hitze, wie wir sie wohl bisher noch kaum kennen.

Die Hitzewelle rollt auf den Landkreis Donau-Ries zu

Im Landratsamt sieht man hier die Kommunen in der Pflicht. Konkrete Pläne für präventive Hitzeschutzmaßnahmen gäbe es laut Pressestelle im Landratsamt Donau-Ries - an sich für Katastrophenschutz zuständig - nicht. Vielmehr erwarte man von übergeordneter Stelle eine Art Auftrag dafür. "Da das Thema auf Bundes- und Landesebene derzeit politisch verstärkt in den Fokus gerückt wird, bleibt auch abzuwarten, ob daraus noch einheitliche konkrete Handlungsanweisungen für die Kreisverwaltungsbehörden folgen werden."

Jetzt gilt es sowieso erst einmal kurzfristig vorbereitet zu sein. So fordert die JU Donauwörth heute, dass die Stadtverwaltung kostenlose Trinkbrunnen installiert und Abkühlungsmöglichkeiten schafft. In den Schulen will man ebenfalls vorbereitet sein: Hitzefrei ist das Schlagwort. "Eine gesetzliche oder sonstige rechtsverbindliche Regelung, wonach den Schülerinnen und Schülern ab einer bestimmten Temperatur oder unter sonstigen bestimmten Voraussetzungen „hitzefrei“ zu gewähren ist oder gewährt werden kann, existiert nicht", beruft sich das Donau-Rieser Schulamt auf das bayerische Kultusministerium. Allerdings bedeute das nicht, dass hitzefrei nicht möglich sei. Die Entscheidung liege vielmehr vor Ort.

Besorgter Blick auf das Großevent Schwäbischwerder Kindertag

Konkret: Bei entsprechender Organisation im Vorfeld und Notfallbetreuung für Kinder kann eine Schulleitung den Unterricht vorzeitig beenden. Deshalb hat Hofgärnter in Rain reagiert und für die gesamte kommende Woche angekündigt, dass nach der fünften Stunde Schulschluss ist. Bei der Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen ist man derzeit dankbar für vier Klassenzimmer im kühlen Keller. Besorgter schaut die Schulleitung eher auf das Großevent Schwäbischwerder Kindertag, wenn die Kinder am 24. Juli mit Perücken und Roben das Historienspiel präsentieren.

Bernd Spielberger, Organisator des Harburger Stadtlaufs am Sonntagnachmittag, hofft, dass es nicht zu heiß wird, wenn gegen 15.45 Uhr rund 100 Hobbyläufer auf die gut fünf Kilometer lange Strecke gehen. Er sei in ständigem Austausch mit dem BRK, eine zweite Wasserstelle werde aufgebaut, die Feuerwehr würde bei Bedarf die Läufer "duschen". "Es ist aber auch jeder klar in der eigenen Verantwortung zu entscheiden, ob er sich unter den gegebenen Umständen auf die Strecke begibt oder nicht."