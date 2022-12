Junge Männer stecken in der Parkstadt Papiercontainer in Brand

Die Polizei wird zu zwei brennenden Papier-Rollcontainern in der Parkstadt gerufen. Schnell greifen die Beamten drei junge Männer mit Feuerzeugen auf.

Eine Anwohnerin der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt hat am frühen Donnerstagabend die Polizei per Notruf über zwei brennende Papier-Rollcontainer informiert. Die beiden mit Altpapier befüllten 1100-Liter-Behältnisse standen wenig später lichterloh in Flammen und mussten von 14 Einsatzkräften der Donauwörther Feuerwehr gelöscht werden.

Verkohlter Papiermüll in der Parkstadt: .Hier hatten junge Männer einen Papier-Rollcontainer angezündet. Foto: Barbara Wild

Beamte der PI Donauwörth konnten vor Ort zwei junge Männer (22 und 17) feststellen. Ein dritter junger Mann verschwand bis zum Eintreffen der Streifen. Die drei Männer hatten laut Zeugenaussagen mindestens eine Feuerwerksrakete in eines der Papierbehältnisse gelegt und diese dort explodieren lassen. Beide Angetroffenen hatten nach Angaben der Polizei Feuerzeuge bei sich. Im Pkw des 22-Jährigen fanden die Beamten zudem eine Packung geöffneten Feuerwerks.

Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 1000 Euro

Zwei Rollcontainer samt Inhalt wurden durch die Flammen komplett zerstört. Der Schaden liegt laut Polizei bei geschätzten 1.000 Euro. Der 17-Jährige hatte einen Alkoholwert von 0,4 Promille. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum genauen Tatablauf geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)