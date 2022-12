Randale in Kellerabteil von Mehrfamilienhaus

In einem Gebäude in Donauwörth demoliert ein Unbekannter eine Tür. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Michael-Imhof-Straße in Donauwörth randaliert. Wie die Polizei mitteilt, riss der Täter eine Holztür aus der Verankerung. Dies passierte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)