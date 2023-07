Donauwörth

18:00 Uhr

Zahlreiche rasende Radler rollen in der Fußgängerzone in die Polizeikontrolle

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei Donauwörth im Ried Fahrradfahrer. In der Fußgängerzone ist Schrittgeschwindigkeit Pflicht - doch nicht jedem ist klar, was das bedeutet.

Plus In der Fußgängerzone werden 77 Erwachsene und Kinder ertappt, weil sie die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit nicht einhalten. Aber wie viel ist das eigentlich?

Von Barbara Würmseher

"Stopp", ruft Stephan Roßmanith von der Polizei Donauwörth dem rasenden Radler noch laut hinterher, der gerade das Rieder Tor in Richtung Fußgängerzone passiert. Doch der ist so flott unterwegs, dass er den Verkehrssachbeauftragten entweder überhört, oder nicht mehr bremsen kann. Vielleicht aber ignoriert er den Halteruf auch einfach nur. Jedenfalls rauscht der Fahrradfahrer um Haaresbreite an dem Polizisten vorbei, ohne sein Tempo zu verringern. Dabei hängt dort am Tor - wie im Übrigen an allen Eingängen zum Ried - ein deutliches Schild: Fußgängerzone, Fahrräder frei, Schrittgeschwindigkeit, Fußgänger haben Vorrang.

Seine temporeiche Fahrt nützt dem Radler freilich an diesem Donnerstag nichts. Denn nur 100 Meter weiter in der Hindenburgstraße stehen mehrere Uniformierte mit Einsatzfahrzeugen und Polizeifahrrad und fangen den Verkehrssünder ab. Sie erklären freundlich, dass er deutlich zu schnell unterwegs ist, nehmen seine Personalien auf, lassen sich auch auf eine Diskussion ein und verwarnen ihn schließlich gebührenpflichtig. Nachdem er 15 Euro bezahlt hat, darf der ehemals rasende Radler weiterfahren. Diesmal ohne das Adjektiv "rasend". Darauf haben die Polizistinnen und Polizisten noch ein Auge, solange er in ihrem Blickfeld ist.

