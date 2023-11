Rasenroboter gestohlen: Gerät hat Wert von rund 1000 Euro

Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht nach Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Einen Rasenmähroboter hat eine unbekannte Person in den vergangenen Tagen vom Grundstück einer Arztpraxis in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Donauwörth gestohlen. Das orange-weiße Gerät der Marke Stihl hat einen aktuellen Wert von rund 1000 Euro. Täterhinweise liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor, heißt es im Polizeibericht. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)